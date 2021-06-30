Львов накрыла адская буря: повалены деревья, побиты авто и остановлен транспорт

Сейчас в мэрии города созывают оперативный штаб для ликвидации последствий.
На Львов обрушились мощный дождь и сильные швали ветра, что нанесло города значительный ущерб.
Местные жители жалуются на обесточивание улиц, побитые автомобили и поваленные деревья, пишет издание Varta1.
Известно, что сейчас в городе прекратил курсировать электротранспорт.
В результате непогоды были обесточены районы:
- Сыховский;
- Лычаковский;
- Шевченковский.
В частности, местные жители сообщили о поваленных деревьях на улицах:
- Воздушной, неподалеку от поликлиники;
- Чупринки;
- Химической;
- Богдана Хмельницкого.
Проспект Свободы и Кривая Липа были затоплены в результате ливня.
Сейчас в мэрии города созывают оперативный штаб для ликвидации последствий.
Ранее Главред писал о том, что стихия наделала беды в Киевской области - в селе Лишня в результате урагана и большого количества осадков прорвало дамбу. Были размыты подъездные пути, а сильный ветер ломал деревья.
Событие произошло 26 июня. Трактором очистили русла для схода воды. Сломанные деревья уже убрали. Движение транспорта возобновлено, но работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.