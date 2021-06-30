Львов накрыла адская буря: повалены деревья, побиты авто и остановлен транспорт

Львов затопило во второй раз

На Львов обрушились мощный дождь и сильные швали ветра, что нанесло города значительный ущерб.

Местные жители жалуются на обесточивание улиц, побитые автомобили и поваленные деревья, пишет издание Varta1.

Известно, что сейчас в городе прекратил курсировать электротранспорт.

В результате непогоды были обесточены районы:

Сыховский;

Лычаковский;

Шевченковский.

В частности, местные жители сообщили о поваленных деревьях на улицах:

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Воздушной, неподалеку от поликлиники;

Чупринки;

Химической;

Богдана Хмельницкого.

Проспект Свободы и Кривая Липа были затоплены в результате ливня.

Сейчас в мэрии города созывают оперативный штаб для ликвидации последствий.

Ранее Главред писал о том, что стихия наделала беды в Киевской области - в селе Лишня в результате урагана и большого количества осадков прорвало дамбу. Были размыты подъездные пути, а сильный ветер ломал деревья.

Событие произошло 26 июня. Трактором очистили русла для схода воды. Сломанные деревья уже убрали. Движение транспорта возобновлено, но работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.