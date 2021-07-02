Дело было в аэропорту Одессы: девушка заплатила за паркову тысячу долларов

Просто поставила машину не на той парковке / Скриншот

Интересный случай произошел в Одессе. Девушка, уехав на курорт, оставила свою машину на парковке, а когда возвратилась за ней, то узнала, что счетчик накапал ей тысячу долларов за такую услугу.

Но деваться было некуда и она заплатила деньги, а перед этим сняла видео, которое мгновенно разлетелось в Сети.

"Вот, что бывает, когда машину оставляешь не на том месте!", - рассказала блондинка и показала толстую пачку денег - 26700 гривен, которые как раз собиралась отдать за 16-дневное хранение своего авто.

В частности, она сказала, что приехала в Одесский аэропорт из другого города. Когда парковала машину, был выходной и вокруг никого не было, поэтому она не знала, что стоимость одного дня парковки порядка 1440 гривен. Девушка просто спутала парковку с той, что напротив, где тариф - 600 гривен в неделю.

Напомним, с 1 июля в Киеве вступили в силу новые тарифы на парковку автомобилей в центре города и примікающим к нему районах.

В I зоне - центре столицы, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн (до этого действовал тариф 10 грн), а во в II зоне - на прилегающих к центру улицах – 25 грн/час (ранее было 7 грн). В спальных районах города стоимость остается прежней - 5 грн/час.

За неуплату услуг парковки водителей постигнут штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.