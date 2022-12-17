Окопы врагу не помогут: ВСУ освободят Крым от оккупантов - Данилов

Украина вернет Крым даже если за полуостров нужно будет воевать. Все незаконно захваченные здания россиянами также будут освобождены.

Крым будет освобожден, российские окопы не помешают / коллаж фото УНИАН

Российские военные роют окопы в аннексированном Крыму, однако они им не помогут, когда украинская армия пойдет в мощное контрнаступление в направлении полуострова. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Крым.Реалии.

Данилов убежден, что ВСУ смогут выбить врага из Крыма и вернуть его под контроль Украины.

"Они (окопы - Главред) им точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно - тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", - сказал Данилов.

Он добавил, что россияне, которые сейчас находятся в Крыму, смогут "легко уехать" оттуда. Данилов отметил, что все украденные у украинцев здания будут освобождены.

"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, где жили наши граждане, то как это, что они не должны его уволить? Украденное никогда не приносит счастья. Не надо воровать", - добавил секретарь СНБО.

Возвращение Крыма в состав Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что армии для того, чтобы добраться до админграниц с оккупированным Крымом, нужно продвинуться на 84 километра до Мелитополя. Освобождение города, по словам главкома, позволит ВСУ получить полный огневой контроль над сухопутным коридором и Крымским перешейком.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что оккупанты РФ опасаются высадки украинского десанта в оккупированном Крыму и уже укрепляют береговые линии. Захватчики устанавливают минные заграждения, роют окопы и траншеи. Также они ставят "зубы дракона" в надежде остановить продвижение украинской бронетехники.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что власти Путина в России ничего не будет угрожать даже в случае потери контроля Москвой над оккупированным Крымом. По его мнению, пропаганда подаст это как "победу над НАТО и Украиной" и сохранением границ страны-агрессора.

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