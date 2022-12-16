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"Это маленькая советская армия": Касьянов о возможном вторжении Беларуси в Украину

16 декабря 2022, 19:25
Военнослужащий акцентировал внимание на том, что 9 из 10 белорусских военных выступают против войны с Украиной.
Юрий Касьянов, армия Беларуси
Армия Беларуси не сможет вторгнуться в Украину / коллаж фото УНИАН, Минобороны Беларуси

У белорусских войск малая численность и слабая подготовка, ведь у них вообще отсутствует боевой опыт. В связи с этим Беларусь не сможет провести серьезные военные операции. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

"У них отсутствуют современные средства связи. Это – маленькая советская армия, которая застыла в конце 90-х годов. Да, у них появилась новая форма, какие-то новые модификации военной техники в небольших количествах, но в остальном все очень старое ... Фактически, мы можем эту армию не учитывать, потому что прекрасно знаем, что белорусы в большинстве своем не хотят с нами воевать", - сказал Касьянов.

Он напомнил, что 8-9 из 10 белорусских военных категорически против войны с Украиной. Даже если их отправят на фронт, это не значит, что они будут участвовать в боевых действиях.

"То есть от того, как они себя поведут - либо бросят оружие и разбегутся, либо с этим оружием перейдут на нашу сторону и повернут его в сторону противника, либо сдадутся в плен. Беларусь, хоть это и авторитарная страна под руководством съехавшего с катушек диктатора, но в отличие от России, у них нет "великодержавного шовинизма", - объяснил Касьянов.

Военнослужащий убежден, что белорусы тянутся ближе к Западу, ведь они считают себя "маленькой нацией, которая находится в центре Европы".

"У них очень много связей (в том числе – родственных) с Польшей, Литвой и даже Украиной. Эти связи очень сильны, а когда люди не ощущают себя частью большой империи и не хотят быть поглощенными такой империей, то у них нет и мотивации воевать", - добавил Касьянов.

Маневры Беларуси в направлении границ Украины

В разведке Минобороны Великобритании, комментируя внезапную проверку Минском боевой готовности своих войск, заявили, что оккупационные войска России и Беларуси вряд ли готовы сейчас осуществить военное вторжение на север Украины.

"Беларусь сыграла ключевую роль в обеспечении наступления России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако белорусские войска, проводящие учения, и российские подразделения вряд ли сейчас составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины", - полагают британские аналитики.

Представитель Пентагона Пэт Райдер сказал, что США следят за ситуацией, связанной с передвижением военной техники Беларуси в направлении границы Украины. Но на данный момент не фиксируется угрозы эскалации войны или нового военного вторжения с севера.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты РФ маневры войск Беларуси используют для отвлечения Украины. По его мнению, Москве нужно, чтобы Киев держал силы на севере границы и не усиливал свои боевые возможности на других направлениях.

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