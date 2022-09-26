"Он че, в Украине?": мать оккупанта РФ "убила" реакцией на новость о том, что ее сын в плену

Пленный оккупант общается со своей матерью / Скриншот

В Сети появилось новое видео допроса одного из российских военнопленных, которых задержали украинские защитники.

При этом пленному оккупанту из Красноярска 2001 года рождения устроили сеанс видеосвязи с родителями. Видео опубликовал украинский журналист и блогер Владимир Золкин.

Во время общения российский захватчик уверял, что якобы проходил срочную службу, а подписать контракт его якобы заставило командование.

Обратим внимание на реакцию матери россиянина, которой дозвонился журналист и дал поговорить с сыном. Она не поняла, что ее чадо в плену, и эмоционально отреагировала на эту информацию.

Сначала мать и отец радостно подбодряют сына, мол "не плачь, прорвемся", а далее ее реакция стала не такая уверенная.

Золкин: "Сейчас ваш сын успокоится, а я вопрос задам. Когда россияне поймут, что не нужно в Украину идти".

Мать оккупанта: "Что? А зачем такие вопросы задаете?"

Золкин: "Ваш сын пришел убивать наших людей"

Мать оккупанта: "В смысле? Он че, в Украине? Нам сказали, что их вообще не отправят в Украину. Срочников".

Золкин : "Ну, ваш сын в плену".

Мать оккупанта: "Был?".

Золкин: "Есть. Он только сюда попал".

Мать оккупанта: "И что?".

При этом от отца пленного рашиста кроме ругательных слов почти ничего не было слышно.

Ранее сообщалось, что в рамках успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в плен к украинским бойцам российские оккупанты сдавались массово – некоторые даже на танках.

Недавно был случай, когда российский танкист прямо за рулем своего танка приехал к украинским позициям сдаваться в плен. Во время допроса он рассказал, что у него давно были планы сдаться в плен. Но только активное контрнаступление украинцев позволило ему их воплотить в жизнь.

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