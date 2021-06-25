Он уехал, а они остались: во Львове поезд забыл своих пассажиров

Вещи забытых пассажиров уехали в Киев / Facebook

На железнодорожнем вокзале во Львове в пятницу, 25 июня, произошло ЧП. Поезд №749 отправился в Киев без пассажиров. Люди вышли на объявленную стоянку, однако вернуться в вагон не успели.

Как написала в Twitter пассажирка куръезного рейса Екатерина Сметанюк, перед Львовом проводник объявил часовую стоянку из-за опоздания прицепного вагона. Люди несколько раз уточняли время стоянки и слышали утвердительный ответ о выделенном часе. Для перестраховки проводники предлагали сесть в вагон на 15 минут раньше до установленного часа, однако в итоге машинист отправился еще раньше.

"Начала звонить в справочную, они сказали идти к дежурному по вокзалу. Там под дверью была уже толпа, это для понимания на сколько раньше объявленного времени уехал поезд", - написала пассажирка.

Люди вышли из вагона прогуляться. Соответственно, оставили в поезде все свои вещи с которыми он и тронулся в Киев.

"Люди дальше подходили все в ах*е. Дежурная договорилась с Киевом, чтобы там забрали наши вещи. Записали наши номера вагона и места, и все. Ни номеров телефонов, ни паспортных данных. То есть, приезжает поезд в Киев, и подходите люди, разбирайте это", - добавила Сметанюк.

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Как вариант, пассажирам предложили бесплатно "прокататься" в кабине машиниста другого поезда, следовавшего в столицу.

И. о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский прокомменировал ситуацию в Facebook и направил обвинения в сторону австрийского перевозчика, который "приехал раньше указанного времени". Также он отметил, что говорилось об "ориентировочном времени" стоянки, а пассажиров предупредили о новом.

"По коммуникации проводников (которые по определению не могут знать точного времени отправки) обязательно разберемся. Вещи пассажиров, которые отстали, обязательно сохранятся и всем будут переданы", – заявил Перцовский.

Позже выяснилось, что поезд задержали ради 16 пассажиров из рейса Вены.

Напомним, ранее в поезде Львов-Мариуполь пассажиров залило дождем. Ливень постиг поезд в окресностях Днепра и пробрался прямо в вагон. Вода затекла и в личные вещи, и опасно накапливалась рядом с электрикой. На полу вагона и пассажирских местах мгновенно образовались лужи.

Добавим, в Запорожье хулиганы бросили камень в электровоз. В связи с этим сильно пострадал машинист и удивительным образом смог благополучно доехать до станции. Медики диагностировали у мужчины контузию левого глаза и частичную потерю зрения. Выновных разыскивает полиция.