В Киеве на станции метро Майдан независимости человек упал на рельсы / УНИАН

В пятницу утром, 25 июня, в метро Киева произошло ЧП - на станции "Майдан Независимости" человек упал на рельсы.

Движение поездов на синей линии "Теремки" - "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" - "Героев Днепра" остановлено, сообщили в пресс-службе КГГА.

Все случилось около 09:00. Телеграм-канал AP news со ссылкой на свидетелей инцидента сообщил, что мужчина выжил - его уже передали в "скорую", а движение поездов восстановили.

Пока неизвестно, была ли это попытка суицида или несчастный случай, на месте полиция.

Ранее в Киеве останавливали движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

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