В Киеве на станции метро Майдан независимости человек упал на рельсы

Движение поездов на синей линии "Теремки" - "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" - "Героев Днепра" приостановлено.
В пятницу утром, 25 июня, в метро Киева произошло ЧП - на станции "Майдан Независимости" человек упал на рельсы.
Движение поездов на синей линии "Теремки" - "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" - "Героев Днепра" остановлено, сообщили в пресс-службе КГГА.
Все случилось около 09:00. Телеграм-канал AP news со ссылкой на свидетелей инцидента сообщил, что мужчина выжил - его уже передали в "скорую", а движение поездов восстановили.
Пока неизвестно, была ли это попытка суицида или несчастный случай, на месте полиция.
Ранее в Киеве останавливали движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.
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Автор: Адриана Бубновская