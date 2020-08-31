"Онанировал и глядел": Жвания рассказал о компромате на Саакашвили

Петр Порошенко (в центре) и Давид Жвания (справа) / УНИАН

Бывший нардеп Давид Жвания (в прошлом ‒ один из ближаших сотрудников соратников Петра Порошенко) заявил, что Михаил Саакашвили является агентом многих разведок, а у Порошенко в распоряжении есть на него серьезный компромат.

Об этом Жвания рассказал в очередном выпуске своего видеоблога.

"Хотел бы прокомментировать последние заявления Михаила Саакашвили. Он внезапно вернулся в большую политику, мутит воду в Украине и хочет поехать мутить воду в Грузии. Друзья, не слушайте его, не верьте ему. Саакашвили ‒ политический аферист и агент кучи разведок. Порошенко в свое время использовал его в качестве противовеса Яценюку. Все знают, что из этого вышло", ‒ заявил Жвания.

По его словам, Порошенко был убежден ‒ Саакашвили будет полностью под его контролем (с помощью Василия Бурбы – тогда главы военной разведки Украины).

"Все знают историю о том, как в Грузии пытали людей в Гландской тюрьме ‒ там были не только представители организованных преступных сообществ, но и политические противники Саакашвили. У Бурбы есть записи, как Саакашвили занимается онанизмом, наблюдая за тем, как избивают и насилуют заключенных. Я не знаю, почему эти записи еще не обнародовали – видимо, запретили американские хозяева Саакашвили. Но рано или поздно они станут достоянием общественности и всем, кто еще верит Саакашвили будет очень стыдно", ‒ сообщил экс-нардеп.

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Напомним, ранее Давид Жвания утверждал ‒ в 2014-м он вместе с тогдашним послом Украины в Германии Павлом Климкиным принимал участие в передаче взятки в размере 5 млн евро одному из чиновников в ФРГ ‒ ради оказания поддержки кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах.

Кроме того, по словам Жвании, Порошенко и Александр Турчинов в 2013-2014 годах организовывали серию похищений и избиений активистов Евромайдана.