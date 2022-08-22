"Они подонки": российский десантник сам сдался в плен из-за трусости офицеров РФ

Российский десантник сам сдался в плен из-за трусости офицеров РФ/ Reuters, скрин

Российский захватчик на Николаевщине сам сдался в плен к украинским военным из-за бесчинств российских офицеров. Он испугался, что скоро может стать "пушечным мясом", ведь видел, как офицеры оккупантов поступали с другими захватчиками.

Поэтому оккупант решил, что в украинском плену ему будет безопаснее. Соответствующее видео с признаниями оккупанта появилось в соцсетях.

"Хотелось бы сказать о русских офицерах, какие они подонки. Убегали, оставляли свои позиции, оставляя нас, военнослужащих, как пушечное мясо, на произвол судьбы. Трусы. Большинство из тех (российских офицеров – ред.), которых я видел, сидели в ямах и отсиживались", – рассказал пленный оккупант.

Он отметил, что офицеры могли втихую скрыться и оставить своих военных.

"Слышал я, что штаб молча собирался, убегал с позиций и оставлял своих военнослужащих на постах, ни слова им не говоря", – рассказал захватчик.

Ранее сообщалось, что пленный фотограф из Азовстали в Мариуполе Дмитрий Казацкий смог выйти на связь со своими родными после нескольких месяцев молчания. Он позвонил сестре и маме из плена 2 августа.

Напомним, в российском плену уже пять месяцев находится 31-летняя военный медик Марьяна Мамонова. Всё это время от нее нет вестей. В руки оккупантов женщина попала, когда спасала украинских и гражданских в окруженном врагом Мариуполе. Незадолго до плена Марьяна сообщила родным, что беременна.

Смотрите онлайн новости Николаева:

Читайте также: