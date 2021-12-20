Опубликовано подозрение Порошенко: в чем обвиняют экс-президента

Петр Порошенко / УНИАН

Подозрение в государственной измене отправлено пятому президенту Украины Петру Порошенко по почте.

Его также подозревают в содействии террористической организации. Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.

"Подозрение Порошенко отправлено по почте. Его уведомили о подозрении в госизмене и содействию террористической организации", - сообщил источник.

В свою очередь адвокат Илья Новиков опубликовал фото соответствующего документа, направленного Порошенко.

Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 гг.

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Он также уточнил, что Порошенко направлена повестка на допрос на 23 декабря.

Подозрение Порошенко: что говорят в ГБР

Госбюро расследований официально подтвердило, что Петру Порошенко объявлено подозрение в госизмене и содействию террористическим организациям по делу по поставкам угля с неподконтрольных районов Донбасса.

Подчеркивается, что с его участием "ЛНР" и "ДНР" были профинансированы на 1,5 млрд гривен.

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд гривен.

Пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - сообщили в ГБР.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований уведомило пятого президента Украины лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Порошенко объявлено подозрение по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена), ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч.ч.1 и 3 ст.258-5 (финансирование терроризма). Уведомление о подозрении направлено на почту по месту жительства и месту работы.

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