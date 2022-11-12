Освобождение Мариуполя и Крыма: генерал США спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ

Бен Ходжес верит в новые успехи ВСУ / Коллаж Посольство США в Украине, УНИАН

Освобождение Херсона открывает возможности по применению реактивных систем залпового огня HIMARS по позициям оккупантов РФ на подступах к Крыму.

Об этом бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес пишет в своем Twitter.

"Подступы к Крыму в пределах досягаемости (HIMARS, — ред.)", — пишет он.

Американский генерал убежден в том, что это ослабит российскую оборону, что даст возможность "левому крылу" контрнаступления ВСУ уже к январю освободить Мариуполь и Мелитополь.

"Затем начинается решающий этап кампании... освобождение Крыма", — пишет он.

Ходжес также добавил, что применение ракет ATACMS будет иметь немедленный положительный эффект против российских баз в Крыму.

/ @general_ben

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобожден 41 населенный пункт на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

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