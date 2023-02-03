Освобождение от мобилизации: как подтвердить право на отсрочку

Для подтверждения отсрочки от призыва военнообязанным необходимо предоставить ряд документов.

Кто в Украине имеет право на отсрочку / УНИАН

В условиях военного положения в Украине действует право некоторых категорий военнообязанных на освобождение от мобилизации.

В частности, такой порядок предусмотрен для военнообязанных, которые занимаются уходом за инвалидами, рассказал, член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по миграционному праву, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев zn.ua.

Кто по закону имеет отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации:

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы при отсутствии других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Вместе с тем он уточнил, что для подтверждения отсрочки от призыва таким лицам необходимо предоставить ряд документов.

Документы, которые должен предоставить военнообязанный, осуществляющий уход за лицом с инвалидностью I группы:

документы, подтверждающие инвалидность лица, нуждающегося в постоянном уходе (справка МСЭК);

документы, подтверждающие необходимость осуществления постоянного ухода (вывод медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о том, что лицо с инвалидностью нуждается в постоянном уходе).

Документы, которые должен предоставить военнообязанный, осуществляющий уход за лицом с инвалидностью IІ группы:

документы, подтверждающие инвалидность лица, нуждающегося в постоянном уходе (справка МСЭК);

документы, подтверждающие необходимость осуществления постоянного ухода (вывод медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о том, что лицо с инвалидностью нуждается в постоянном уходе).

документы, свидетельствующие об отсутствии других лиц, которые могут осуществлять такой уход (например, свидетельства о смерти родных, справка о зарегистрированных лицах [по месту жительства лица с инвалидностью], акт обследования условий проживания лица с инвалидностью и т.д.).

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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