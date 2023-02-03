glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Освобождение от мобилизации: как подтвердить право на отсрочку

3 февраля 2023, 14:35
Для подтверждения отсрочки от призыва военнообязанным необходимо предоставить ряд документов.
Мобилизация
Кто в Украине имеет право на отсрочку / УНИАН

В условиях военного положения в Украине действует право некоторых категорий военнообязанных на освобождение от мобилизации.

В частности, такой порядок предусмотрен для военнообязанных, которые занимаются уходом за инвалидами, рассказал, член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по миграционному праву, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев zn.ua.

Кто по закону имеет отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации:

  • лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
  • лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы при отсутствии других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Вместе с тем он уточнил, что для подтверждения отсрочки от призыва таким лицам необходимо предоставить ряд документов.

Документы, которые должен предоставить военнообязанный, осуществляющий уход за лицом с инвалидностью I группы:

  • документы, подтверждающие инвалидность лица, нуждающегося в постоянном уходе (справка МСЭК);
  • документы, подтверждающие необходимость осуществления постоянного ухода (вывод медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о том, что лицо с инвалидностью нуждается в постоянном уходе).

Документы, которые должен предоставить военнообязанный, осуществляющий уход за лицом с инвалидностью IІ группы:

  • документы, подтверждающие инвалидность лица, нуждающегося в постоянном уходе (справка МСЭК);
  • документы, подтверждающие необходимость осуществления постоянного ухода (вывод медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о том, что лицо с инвалидностью нуждается в постоянном уходе).
  • документы, свидетельствующие об отсутствии других лиц, которые могут осуществлять такой уход (например, свидетельства о смерти родных, справка о зарегистрированных лицах [по месту жительства лица с инвалидностью], акт обследования условий проживания лица с инвалидностью и т.д.).

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

Читайте еще:

мобилизация военкоматы повестка война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:50

Не только когда врут: почему люди не смотрят в глаза при разговоре

14:49

"Приезжайте и замените моего мужа": Влад Яма в плавках посверкал лысиной в США и "получил" в СетиВидео

14:44

В семье фехтовальщицы Ольги Харлан случилось гореВидео

14:36

Китайский гороскоп на февраль 2023: море любви, отдыха и достижений

14:35

Освобождение от мобилизации: как подтвердить право на отсрочкуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:31

"Привезли восемь КамАЗов": база оккупантов взлетела в воздух под Мелитополем, потери огромныеВидео

14:22

Зверев схватился за распухший орган, единственное, что отличает его от женщиныВидео

14:20

В реанимации, не может разговаривать: появились данные о состоянии НиколаеваВидео

13:56

Часть страны "отломится": российский эксперт спрогнозировал сроки развала РФВидео

Реклама
13:49

Путин сошел с ума: офицер КГБ рассказал, когда диктатор РФ психологически сломалсяВидео

13:42

ВСУ передадут 88 танков Leopard 1 из немецких резервов - Süddeutsche Zeitung

13:21

"Путин не может ждать до 24 февраля": армия РФ будет наступать с одного направления – экспертВидео

13:11

"Пережили вместе войну": Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

13:04

Актриса Денисенко жестко ответила на упреки в том, что она не ждет супруга с фронтаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 4 февраля 2023: Девам – отдых и покой, Рыбам – небывалая активность

12:56

"Потребует немедленного перемирия": Путин может пойти на крайние меры в войне – ЖдановВидео

12:50

Кадыров создаст "северо-кавказский эмират": эксперт спрогнозировал, что будет с Чечней после войны

12:49

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

12:42

Бабушка-ретушер: в сети активно обсуждают внешний вид УспенскойВидео

12:32

Тина Кароль засветила сверкающий бюст в ярком топе без белья

Реклама
12:22

Как быстро и легко помыть батарею: от грязи не останется и следаВидео

12:17

Будут щедро одарены вселенной: какие знаки зодиака разбогатеют в 2023 годуВидео

12:06

"Мы не можем попасть нашими "сверхточными" ракетами": Гиркин уныло признал проблемы армии враговВидео

11:58

HIMARS сможет стрелять в два раза дальше: США пришлют снаряды с GPS-наводкой не раньше октября - СМИ

11:37

Используют по сей день: почему в СССР граненые стаканы обрели сумасшедшую популярность

11:35

Следующие шесть месяцев войны будут критическими и решающими – директор ЦРУВидео

11:30

Ксения Мишина показала огромный живот и призналась, сколько набрала за беременность

10:56

"Запад – доктор Менгеле": Медведев забился в истерических конвульсиях из-за помощи УкраинеВидео

10:52

Как понять, что пора менять подушку, и почему это важно делать вовремя

10:52

Украина может получить десятки танков Leopard 1: Германия планирует передать их со складов производителяВидео

10:29

Путин притащил с собой "ядерный чемоданчик" на празднование годовщины Сталинградской битвы – MirrorВидео

10:27

"Всегда можете пополнить ряды стриптизерш": Собчак вывалила свой бюст в InstagramВидео

10:24

Газманов ответил на "Героям слава!" от МеладзеВидео

10:13

В вышиванке и украинских "коралях": Loboda выпустила новую украиноязычную песню для наших защитниковВидео

09:29

Новое наступление станет кошмаром Путина: когда Россия снова попытается "взять Киев за три дня"Видео

09:28

ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который заживо сжег мать и сестру

09:28

В Энергодаре взорвали авто коллаборанта – правоохранителя, предавшего УкраинуВидео

09:20

Украинский телеведущий и его жена начали процесс усыновленияВидео

09:10

Вечная классика и новые тренды: имена для девочек

09:04

Шольц назвал войну России против Украины "давно задуманным" планом для расширения территории РФВидео

Реклама
09:02

Впервые за всю историю независимости: цена на лук в Украине достигла рекордной отметкиВидео

08:44

"Путин готов к сотням тысяч жертв": РФ уже потеряла 200 тыс. оккупантов убитыми и ранеными – NYTВидео

08:21

Мир в обмен на сдачу РФ 20% территорий Украины: СМИ раскрыли детали тайного визита главы ЦРУ в КиевВидео

08:10

Левобережная Херсонщина - под огневым контролем ВСУ: какие есть варианты деоккупации регионамнение

08:01

"Это конец войне": Жданов назвал главное направление для контрнаступления ВСУВидео

08:00

4 причины, почему кошки обожают сидеть на подоконникеВидео

07:34

Путин относится к нему, как к сыну, хоть он и расходный материал - Орешкин о будущем КадыроваВидео

07:22

Россия не сможет захватить Донбасс к марту, Путин снова переоценил силы - ISW

07:01

Лунный календарь на февраль 2023: в какие дни стоит быть особенно осторожным

06:44

Сегодня США объявят о поставках Украине дальнобойных ракет - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять