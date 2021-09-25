От тромбов до проблем с сердцем: Комаровский рассказал об опасных осложнениях после вакцинации

Евгений Комаровский назвал последствия прививок от коронавируса / Reuters

Реакция организма в месте введения вакцины, в том числе, от коронавируса, бывает достаточно часто, рассказал известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

Лучшая реакция на болезненность – приложить холодное к месту, а если очень болит – принять ибупрофен или парацетамол, рассказал он в эфире канала Украина 24.

В то же время медик пояснил, что на сегодняшний день известно о двух осложнениях от вакцин, при этом оба они несмертельны.

По его словам, после введения векторных вакцин – AstraZeneca, Johnson & Johnson и Спутник – возможны тромботические осложнения (образование тромбов), которые возникают с частотой 1 на 100 тыс. инъекций.

Медик уточнил, что опасным контингентом являются женщины от 20 до 50, особенно которые курят, имеют проблемы с венами и принимают гормональные контрацептивы.

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"Я им посоветую по возможности не использовать векторные вакцины, а использовать Pfizer, Moderna, Coronavac. Сейчас это несложно, поскольку векторные вакцины у нас закончились", - посоветовал он.

Комаровский добавил, что еще одним осложнением для мРНК-вакцин является развитие миокардита, чаще у молодых людей. Врач добавил, что миокардиты у молодых людей после перенесения инфекции возникают в несколько раз чаще, чем после вакцинации.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.