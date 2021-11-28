От удара оторвало руку: в Черкасской области произошло страшное ДТП

Удар оказался такой силы, что передняя часть "Таврии" буквально превратилась в груду металла.
В Черкасской области на трассе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает полиции области, столкнулись легковушка и грузовик. В результате чего девушке оторвало руку.
Как стало известно, происшествие случилось на автодороге Драбов-Золотоноша-Кононовка столкнулись "Таврия" и MAN. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель легковушки на полной скорости вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик.
Удар оказался такой силы, что передняя часть "Таврии" буквально превратилась в груду металла.
В результате аварии пострадала 20-летняя девушка-пассажир легковушки — ударом ей оторвало руку. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Драбовской центральной районной больницы. Оба водителя не пострадали.
"Сейчас следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины. Следствие продолжается", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Как сообщал Главред, ранее в полиции сообщали, что водитель фуры, устроивший жуткую аварию, был в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, около трех часов ночи 23 ноября произошло смертельное ДТП в Болгарии.
В результате ДТП транспортное средство загорелось. Погибли 45 человек. Среди жертв - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они госпитализированы.
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