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Отдал жизнь за Украину: в боях на Донбассе погиб активист Павел Добротворский

20 июня 2022, 07:50

Павел Добротворский вместе с четырьмя товарищами пошел в армию в первые дни полномасштабного вторжения 24 февраля. Он был соучредителем ОО Поклик Яру.

Павел Добротворский
Павел Добротворский погиб, защищая Украину / Фото facebook.com/pavlo.dobrotvorskyi

В боях за Украину на Донбассе погиб соучредитель ОО Поклик Яру, организатор факельного шествия Павел Добротворский. Он служил в Силах специальных операций под позывным "Историк".

О гибели защитника Украины в Facebook сообщила куратор информационно-выставочного центра Музей Майдана Ольга Савенок.

"На фронте, на украинской стороне, гибнет элита! Гибнут лучшие люди!!! Погибает наша молодежь, которая вместо того чтобы строить страну, умирает, борясь за ее свободу!", - говорится в сообщении.

"Павел Добротворский, мы обязательно победим агрессора и отомстим за тебя и каждого погибшего украинца", – заверила Савенок.

Павел Добротворский
Павел Добротворский в первый день вторжения пошел защищать Украину / Фото t.me/KARAS_EVGEN/

Павел Добротворский родился в Черкасской области. Высшее образование получил в Киеве в Национальном педагогическом университете им. М. Драгоманова.

Два года назад Павел создал с единомышленниками ОО "Поклик Яру", где готовил молодежь, как историк, как профессиональный педагог, как воин. За два года выучки молодежи в организации он понял, насколько мощным двигателем преобразований в стране станет ответственное новое поколение.

Когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Добротворский вместе с четырьмя товарищами пошел в армию.

"Война – это большей частью ожидания. Ожидание дает большую привилегию, которой не хватало в мирной жизни – время на размышления. Пора подумать о прошлом и помечтать о счастливом будущем после победы", – написал Павел за несколько дней до гибели.

Павел Добротворский
Павел Добротворский был соучредителем ОО "Поклик Яру" / Фото t.me/KARAS_EVGEN/

Активист и общественный деятель Евгений Карась написал, что Добротворский – "уже третий погибший из наших шестидесяти побратимов, которые сразу взяли в руки оружие в первый день войны".

Карась вспомнил, как погибший побратим воспринимал войну.

"Это война. И на ней будут умирать. И, может, я тоже умру. Однако я психологически готов принять смерть и хочу, чтобы у меня не было страха в этот момент (…) В общей истории государства я – только элемент, как и все мы. И гибель сейчас – это честь", – говорил Добротворский.

Как сообщал Главред, в бою под Изюмом Харьковской области 9 июня погиб Роман Ратушный - известный киевский активист, разведчик 93-й Отдельной механизированной бригады Холодный яр. Воин с первого дня полномасштабного военного вторжения России в Украину принимал участия в боях под Киевом. Позже в составе своей бригады освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

Также в войне с российскими оккупантами погиб Алексей Чубашев - известный украинский военный журналист.

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