В бою под Изюмом Харьковской области погиб известный киевский активист Роман Ратушный

Роман Ратушный погиб в бою с российскими оккупантами в Харьковской области / facebook.com/save.protas

В бою под Изюмом Харьковской области 9 июня погиб известный киевский активист, разведчик 93-й Отдельной механизированной бригады Холодный яр Роман Ратушный. Воин с первого дня полномасштабного военного вторжения России в Украину принимал участия в боях под Киевом. Позже в составе своей бригады освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

О смерти украинского воина заявили в общественной организации Защитим Протасов Яр, которую возглавлял Ратушный.

"Тяжелые дни... Подтвердилась страшная новость… 9 июня в бою под Изюмом погиб лидер нашей общины, глава ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" – Роман Ратушный.

Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, он всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", - сказали в организации.

5 июля Роману Ратушному должно было исполниться 25 лет.

Ратушный с первого дня нападения России на Украину принимал участие в боевых действиях под Киевом. После этого в составе 93-й ОМБр Холодный яр он освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

Дату похорон назовут позже.

Главред сообщал: в городе Северодонецк Луганской области в боях с оккупационной армией РФ погиб бывший британский военнослужащий Джордан Гетли. О смерти воина стало известно 10 июня. С марта 2022 года он воевал за Украину в рядах ВСУ.

10 июня погиб известный украинский журналист и военный Алексей Чубашев. Он известен, в том числе, как автор программы Рекрут UA и бывший руководитель Армии FM и Военного телевидения Украины.

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