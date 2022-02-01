Не закрыл школу, где не укололись до 80% учителей: во Львове директор оспорил штраф в 34 тыс грн

Директору школы во Львове, который не закрыл учебное заведение на карантин, отменили штраф в 34 тысячи гривен / УНИАН

Во Львове директор одной из школ частично выиграл дело в апелляционном суде, в результате чего ему отменили штраф в 34 тысяч гривен за нарушение карантина. В сентябре прошлого года он не перевел учеников 5-11 классов на удаленное обучение в ситуации, когда в школе было вакцинировано менее 80% учителей. Штраф платить не нужно, однако его все равно признали виновным в нарушении карантинных мероприятий.

В материалах дела Львовского апелляционного суда говорится о том, что на директора одной из школ был составлен протокол об административном нарушении, поскольку в сентябре 2021 года он не перевел учеников с 5 по 11 класс на дистанционное обучение в условиях, когда в учебном заведении прививки от коронавируса сделали менее 80% учителей.

Читайте такжеДиректор гимназии во Львове "попала" на 34 тысячи гривен штрафа из-за невакцинированных сотрудниковРуководитель школы подал апелляцию. Он сказал, что в его действиях не было умысла с целью допущения административного нарушения. Как утверждает директор, он реализовал приказ "Об организации обучения в связи с установлением "желтого" уровня эпидемиологической опасности".

В итоге его апелляция были частично принята. Суд все равно признал его виновным в нарушении противоэпидемиологических мероприятий, однако ограничился устным замечанием. Штраф в размере 34 тысяч гривен отменили.

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Вакцинация против коронавируса в Украине

Кабинет министров Украины 22 сентября одобрил обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 для работников определенных профессий. Прививку нужно было сделать в обязательном порядке сотрудникам учебных заведений, центральных органов власти, их территориальных подразделений и работникам местных государственных администраций.

На следующем этапе Минздрав расширил список профессий, работникам которых нужно сделать прививку против коронавируса. В этом перечне оказались сотрудники управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и работники предприятий критической инфраструктуры.

Далее Минздрав дополнил список организаций, представителям которых следует вакцинироваться от COVID-19. В новый список попали работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учебных заведений, органов местного самоуправления, заведений здравоохранений, а также коммунальных предприятий, организаций и учреждений.

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