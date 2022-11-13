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Киев и 8 областей отключат от электричества: опубликован график на понедельник

13 ноября 2022, 21:57

14 ноября будут действовать плановые отключения в Киеве и еще восьми областях.

Лэп
В Украине отключают электроснабжение / УНИАН

В Украине продолжаются отключения абонентов от электроснабжения из-за массовых обстрелов оккупантами РФ энергетической инфраструктуры.

В понедельник, 14 ноября, будут действовать плановые отключения в Киеве и еще восьми областях, сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго.

В сообщении отмечается, что отключения в Украине будут плановыми. Они будут действовать с 00:00 до 24:00.

Где будут плановые отключения в Украине:

  • Киев;
  • Киевская область;
  • Черниговская область;
  • Черкасская область;
  • Житомирская область;
  • Сумская область
  • Харьковская область;
  • Полтавская область;
  • Донецкая область.

"В других областях Украины отключения пока не прогнозируются", — сказано в сообщении.

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом резидент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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