'Отключения электричества могут быть длительными': в Yasno сделали тревожный прогноз по свету

Гендиректор Yasno подчеркнул, что снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях.

В Yasno сделали тревожный прогноз по ситуации со светом / ua.depositphotos.com

По прогнозам синоптиков, эта неделя будет холодной, а потому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что придется применять более длительные отключения. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"По прогнозам неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что коллегам придется применять более длительные отключения. Хотя генерация выросла, но из-за морозов растет и потребление. Также сетевые ограничения НЭК не дают возможности системе работать полноценно", - написал Коваленко.

Кроме того, как заметил гендиректор Yasno, снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях. В связи с этим он призвал граждан осторожно пользоваться элетроприборами.

Отключение света в Украине

Недавно директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что продолжительность отключения электроэнергии в Украине напрямую зависит от погодных условий. Чем будет теплее, тем реже будут отключения. Он подчеркнул, что каждый градус температуры вниз – это дополнительные 200 мегаватт потребления.

Как подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему теоретически могут привести к блэкауту в Украине. Однако на практике такой риск достаточно низок. У россиян исчерпывается способность наносить ущерб нашему государству такими атаками. Он выразил мнение, что Украина уже прошла худшее с российскими ракетными атаками.

Ранее генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал сроки отключений электроэнергии в Украине в связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина сможет отказаться от отключений по графикам не раньше конца марта.

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