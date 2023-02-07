glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Отключения электричества могут быть длительными": в Yasno сделали тревожный прогноз по свету

7 февраля 2023, 00:52
Гендиректор Yasno подчеркнул, что снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях.
'Отключения электричества могут быть длительными': в Yasno сделали тревожный прогноз по свету
В Yasno сделали тревожный прогноз по ситуации со светом / ua.depositphotos.com

По прогнозам синоптиков, эта неделя будет холодной, а потому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что придется применять более длительные отключения. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"По прогнозам неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что коллегам придется применять более длительные отключения. Хотя генерация выросла, но из-за морозов растет и потребление. Также сетевые ограничения НЭК не дают возможности системе работать полноценно", - написал Коваленко.

Кроме того, как заметил гендиректор Yasno, снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях. В связи с этим он призвал граждан осторожно пользоваться элетроприборами.

Отключение света в Украине

Недавно директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что продолжительность отключения электроэнергии в Украине напрямую зависит от погодных условий. Чем будет теплее, тем реже будут отключения. Он подчеркнул, что каждый градус температуры вниз – это дополнительные 200 мегаватт потребления.

Как подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему теоретически могут привести к блэкауту в Украине. Однако на практике такой риск достаточно низок. У россиян исчерпывается способность наносить ущерб нашему государству такими атаками. Он выразил мнение, что Украина уже прошла худшее с российскими ракетными атаками.

Ранее генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал сроки отключений электроэнергии в Украине в связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина сможет отказаться от отключений по графикам не раньше конца марта.

Вас может заинтересовать:

свет отключения света электроэнергия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:52

"Отключения электричества могут быть длительными": в Yasno сделали тревожный прогноз по свету

00:20

"Умоляют": РФ просит Украину сесть за стол переговоров - ДаниловВидео

00:04

Тотальное безденежье ходит по пятам: женские имена, которые несут в себе карму бедностиВидео

06 февраля, понедельник
23:40

"Кремль идет ва-банк": Подоляк заявил о начале решающего этапа войны в УкраинеВидео

23:14

Россия пытается окружить Бахмут: Зеленский рассказал о бойне с оккупантамиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:12

Ракеты и самолеты: Кулеба назвал главные запросы Украины в МюнхенеВидео

23:09

В Москве мужчина едва не похитил тело Ленина из мавзолеяВидео

22:55

Какой цвет волос сейчас в моде: 5 обворожительных оттенков 2023 с омолаживающим эффектом

22:00

Зеленский покинет Украину: в ЕС начали активную подготовку к приезду президентаВидео

Реклама
21:43

"Дайте номер карты": Гордон жалуется на финансовый кризис, украинцы возмутились в сетиВидео

21:41

ВСУ освободят Крым в 2023 году: Свитан назвал 2 вероятных сценарияВидео

21:11

Почему нельзя оставлять постель незаправленной - о чем говорит давняя приметаВидео

21:09

"Официально объявили порядочным человеком": блогершу в РФ приговорили к 8 годам тюрьмы за правду о войнеВидео

20:56

Судьба наградила счастливой жизнью: какие 4 имени являются долгожителямиВидео

20:50

Под Соледаром трагически погиб украинский защитник: у него остались двое деток и беременная женаВидео

20:35

Логистике РФ конец: что значит предоставление Украине боеприпасов GLSDB

20:26

"Угроза высокая": РФ может обстрелять Украину ракетами - ГенштабВидео

20:25

Пухлые щечки и брови-ниточки: Джамала показала, как выглядела в 16 лет

20:16

Под Бахмутом "вагнеровцы" жестоко топором убили своего командираВидео

20:15

Кофе с молоком: секрет правильного приготовления любимого напиткаВидео

Реклама
19:35

Рождество перенесут: украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарьВидео

19:20

Большинству из нас придется воевать, у нас с вами нет выборамнение

19:17

"Эскалация растет, а шансы на мир уменьшаются": в ООН сделали тревожный прогноз по войне в УкраинеВидео

19:08

Дмитрий Комаров представит авторский документальный проект "Год" на "1+1 Украина"Видео

19:02

В Украине может произойти сильное землетрясение: сейсмолог назвал два опасных городаВидео

19:01

"Его там просто прибьют": таролог пояснила, почему Путина ждет прискорбный конецВидео

18:55

Повторное наступление будет по всей линии фронта - СвитанВидео

18:44

Бейонсе установила мировой рекорд на Грэмми-2023

18:23

Россия готовит новое наступление: Зеленский срочно провел заседание СтавкиВидео

18:12

Напали на Украину: Аллегрова отказалась устраивать пляски для россиян в МосквеВидео

18:05

Чеченский диктатор Кадыров летал греться на Мальдивах - "Радио Свобода"Видео

17:56

"Российский ленд-лиз": эксперт рассказал, как оккупанты снабжают ВСУ своей редкой техникойВидео

17:51

Дают Путину шанс: эксперт назвал причину отказа Украине в поставках ракет до 300 кмВидео

17:46

ВСУ могут выйти из Бахмута: эксперт назвал одно самое главное условиеВидео

17:32

Звезда "Эмили в Париже" прогулялась в одежде от украинского брендаВидео

17:31

Дочь-"халк" путинистки Шукшиной пришла на шоу, где Кудрявцева потрогала ее за филейные частиВидео

17:16

В Турции дома рушатся на глазах, люди разбегаются: в мире случилось еще одно мощное землетрясениеВидео

17:06

Будет блестеть, как новый: 5 способов, как отмыть налет от чая в термосе

16:43

ВСУ ликвидировали российского генерала-десантникаВидео

16:42

Как отказаться от повестки, чтобы не отвечать перед законом: адвокат назвал условияВидео

Реклама
16:36

"Случится новый котел": неделя будет горькой, к 24 февраля готовится "пекло" - гороскоп для УкраиныВидео

16:28

Мужская одежда в женском гардеробе: что можно взять без зазрения совести для стильного образаФото

16:28

Пригожин вызвал Зеленского на "дуэль в небе" и заявил об отводе войскВидео

15:53

Мороз станет невыносимым: на Украину надвигается холодрыгаВидео

15:46

22 января сделал ей предложение, а потом погиб: Никитюк потрясла трагической историей жениха подруги

15:46

Арнольд Шварценеггер на внедорожнике сбил женщину-велосипедиста

15:07

"Стала похожа на деда": любовница Путина Кабаева озадачила странным внешним видомВидео

15:07

Кто это: поклонники испугались при виде Мадонны на церемонии ГрэммиВидео

14:45

Гороскоп на завтра 7 февраля: Водолеям – манипуляции, Ракам – необычайную энергиюВидео

14:34

Еще сильнее: в Турции случилось повторное землетрясениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять