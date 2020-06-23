В МИД рассказали, запустят ли снова поезда из Украины в Россию / УНИАН

Несмотря на то, что госкомпания Укрзализныця вновь запустила поезда на нескольких десятках маршрутов, возобновлять железнодорожное сообщение с Российской Федерацией, которое было отменено по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19, в Украине пока не планируют.

Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на интервью заместителя руководителя МИД Василия Боднара.

Читайте такжеУкрзализныця выходит из карантина: в Украине начали курсировать поезда - список"Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией — а речь идет о железнодорожном сообщении, поскольку авиа прекращено еще с 2014 года, — пока на повестке дня не стоит ", — заявил дипломат.

По словам Боднара, на данный момент крайне опасно восстанавливать ж/д сообщение по причине пребывания РФ на пике заболеваемости китайским коронавирусом.

" Это просто опасно — полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут ", — подытожил он.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Иван Юрик заявил о том, что курсирование поездов в ходе третьего этапа смягчения противоэпидемиологических мер будет сопровождаться новыми правилами, которые должны соблюдать как поездные бригады, так и пассажиры.