Оторвало ножку и пальчики: дед рассказал о состоянии внучки, пострадавшей от ракет под Одессой

Алексей Паскаль - дед пострадавшего ребенка / Суспильне и ua.depositphotos.com

16 мая российские оккупационные войска запустили ракету по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе (Одесская область). Вследствие этого пострадали 4 человека, но наиболее серьезные травмы получила 4-х летняя девочка ‒ пострадали ее конечности. О состоянии ребенка в комментарии "Суспильному" рассказал его дедушка ‒ Алексей Паскаль.

Подлый удар ракетами оккупанты нанесли в 09.00 по киевскому времени. В тот момент на базе находилась семья владельцев.

"Страшное горе! У меня внучке ножку… Я не могу говорить. Пальчики оторвало, ножку оторвало. Ей четыре годика. У невестки ‒ контузия. Они оказались в эпицентре взрыва. Это наша дача, мы продали все и построили ее, чтобы себе старость какую-то обеспечить. Чтобы у детей была работа. Но если оно завалилось, фиг с ним, ребенок (пострадал - Главред)", ‒ сказал Паскаль.

Кроме того, взрывной волной выбило окна и двери в шести соседних домах, а также оказались повреждены линии связи и электропередач.

Сейчас коммунальщики вместе с местными жителями расчищают завалы, а обломки ракеты собрали в одном месте, чтобы помочь правоохранителям документировать преступления оккупантов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами 2 мая, в Одессе погиб подросток Вячеслав Ялышев.

Он оказался ребенком военнослужащего Воздушных Сил Евгения Ялышева, который с 2014 года защищает Украину,

В день ракетного удара РФ Вячеслав бежал, чтобы предупредить пожилых людей, что звучит сирена и нужно идти в укрытие. А сам, к сожалению, не успел добежать до подвала.

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