"Отрезать и медленно задушить": в США спрогнозировали сценарий освобождения Крыма

Украина вскоре сможет подумать об освобождении Крыма, уверен Фрэнсис Фукуяма.

ВСУ могут освободить Крым, считает Фрэнсис Фукуяма / 10-я горно-штурмовая бригада

Есть все основания полагать, что наступление Украины продолжится зимой, заявил американский философ и политический экономист Фрэнсис Фукуяма.

Он убежден в том, что для ВСУ крайне важно освободить участок территории на левом берегу Днепра, чтобы иметь возможность перерезать российские линии связи, идущие из оккупированного Россией Донбасса и России через Мариуполь и Мелитополь. Об этом эксперт пишет в колонке на НВ.

По его мнению, если эти линии будут перерезаны или окажутся в зоне досягаемости артиллерии, Украина сможет подумать об освобождении Крыма.

"Прямое наступление через узкий перешеек, соединяющий полуостров с Херсонской областью, вряд ли получится; скорее полуостров можно отрезать от поставок и медленно задушить, как Украина задушила Херсон в конце лета. Отвоевание Новой Каховки на левом берегу Днепра позволит Украине вновь заблокировать канал, который поставляет в Крым пресную воду. Тем временем способность наносить удары по целям в глубине полуострова уже продемонстрирована, и она значительно возрастет после освобождения восточной части Херсона. Россияне могут серьезно задуматься о переговорах, если ощутят, что их хватка за Севастополь ослабевает", — считает философ.

Фукуяма добавил, что это требует постоянной военной поддержки со стороны Запада на высоком уровне и помощи в защите и восстановлении гражданской инфраструктуры.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует спустя 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

В свою очередь советник ОП Алексей Арестович также полагает, что Крым может быть освобожден через полгода. Оккупационным войскам России будет сложно удержать полуостров.

Добавим - украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новыми российскими властями. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

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