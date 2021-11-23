Падала в обморок и путалась в словах: у студентки обнаружили женскую болезнь, разрушающую мозг

Девушку полностью вылечили / facebook.com/rsa

В Днепре в клинической больнице имени Мечникова медики спасли жизнь 23-летней девушки.

Ее госпитализировали с неврологическими расстройствами уже после того, как зарубежные врачи "поставили на ней крест".

Медики Мечникова диагностировали проблему, которая скрывалась в заболеваниях женских органов.

Как рассказал генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook, студентка учится в Польше и владеет несколькими языками.

Однако недавно она внезапно стала путать слова.

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"Близкие по телефону услышали, что она переставляет слова в предложении и сама не обращает на это внимания. Все это переросло в понижение памяти, самопроизвольное подергивание рук, усиливающееся при волнении. Нарушился сон. Вывод польских неврологов – астенические расстройства. Затем обмороки, эпилептические приступы. После приступов, потери сознания до 10 раз в сутки мама забрала дочь домой и привезла в Днепр в Мечникова", - написал Рыженко.

В итоге у девушки обнаружили тератому - опухоль правого яичника. Хирурги удалили ее с помощью лапароскопической операции.

"Был поставлен диагноз – аутоиммунный энцефалит, когда опухоль яичника дает страшную картину разрушения головного мозга. После курса лечения Анастасия полностью вернулась к своей жизни – учится, путешествует, познакомилась с парнем. И только опытные врачи Мечникова смогли найти ту ниточку, которая привела к полному человеческому благополучию молодой красивой девушки", - подытожил Сергей Рыженко.

Напомним, в Одесской области 10-летняя школьница попала в реанимацию после того, как проглотила несколько магнитных шариков. Магниты стали притягиваться друг к другу и разрывать внутренние органы. Ребенка едва спасли. Девочка перенесла серьезную операцию и до сих пор находится в реанимации.

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