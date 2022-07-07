УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Памперсы почти 2 тысячи гривен: цены на основные товары в Мариуполе зашкаливают

7 июля 2022, 19:41

Цены на предметы гигиены просто космические.

Мариполь
Мариуполь / reuters, t.me/mariupolrada

В оккупированном российскими войсками Мариуполе россияне полностью "перекрывают кислород" жителям, которые там остались.

Как сообщает городской совет Мариуполя, в магазины завозят российскую продукцию по заоблачным ценам.

Цены на предметы гигиены просто космические.

"Таковы цены на предметы гигиены в магазинах оккупированного Мариуполя. У людей нет работы, денег и гуманитарной помощи. При этом видят на полках самые необходимые вещи, которые просто не могут купить. Это очередное издевательство над мариупольцами, ежедневно выживающими в бесчеловечных условиях, созданных "асвабадителями", - сказано в сообщении.

На фотографиях вы можете увидеть:

  • самый дешевый шампунь в магазине стоит 129 грн,
  • губки для мытья посуды – 71 грн,
  • женские прокладки – 99 грн,
  • памперсы для детей – 1 680 грн,
  • средство для мытья посуды – 108 грн.

Ранее сообщалось, что российские военные проводят "перепись населения" среди жителей Мариуполя. Людей заставляют предъявлять личные документы. При этом россияне запрещают местным жителям покидать Мариуполь. В городе постоянно работают несколько съемочных групп российских телеканалов, которые хотят показать "мирную жизнь".

Смотрите онлайн новости Донбасс

Читайте также:

война в Украине война России и Украины Мариуполь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:19

Белорусы выступили против втягивания их в войну с Украиной

20:03

Кабмин принял важное решение: будут ли повышать тарифы на светВидео

19:53

Будет созревать в два раза быстрее: как сделать так, чтобы перец покраснелВидео

19:41

Памперсы почти 2 тысячи гривен: цены на основные товары в Мариуполе зашкаливаютВидео

19:35

Оккупанты бежали в панике: ВСУ отбили штурм возле Бахмута и "поджарили" врага - ГенштабВидео

Реклама
19:19

Россияне беспощадно ударили по Харькову из РСЗО: первые подробностиВидео

19:09

"А боевые гуси куда делись?": Россия обвинила США и Украину в разведении "боевых" клещейВидео

19:07

Гороскоп на завтра, 8 июля 2022: Овнам – деньги, Весам – подарок судьбы, Рыбам – козни недоброжелателейВидео

19:04

На смену Джонсону может прийти еще один фанат Украины: новый партийный опросВидео

18:52

Как мыть голову каждый день и не испортить волосы: топ-4 правилаВидео

18:45

Готова ли Беларусь к войне против Украины: ответ эксперта

18:37

"Ты герой, тебя все любят": Джонсон срочно позвонил Зеленскому после своей отставкиВидео

18:23

Приметы на 8 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:21

Тыкали пальцами и кричали - "Русские, вон": туристы из РФ пожаловались на "русофобию" в Греции

18:12

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

18:10

Уже составлен план: Беларусь угрожает Польше ракетными ударами

18:00

"Настоящий друг Украины": Зеленский прокомментировал отставку ДжонсонаВидео

17:55

Невероятно вкусный и очень хрустящий рулет из лаваша с простой начинкой: быстрый рецептВидео

17:53

Достаточно для бомбардировок на несколько месяцев: СМИ посчитали, сколько ракет осталось в РФВидео

17:51

Украину "подморозит": синоптики назвали даты резкого изменения погодыВидео

Реклама
17:44

Большой куш, карьерный взлет или любовь на всю жизнь: 3 знакам зодиака крупно повезет в ближайшее времяВидео

17:27

Мобилизованных хотят лишить зарплаты со старой работы: Рада приняла закон и направила Зеленскому

17:08

ВСУ юбилейный раз "ударили" по оккупантам в Чернобаевке - АрестовичВидео

16:43

В армии оккупантов новый корпус, но технику для него уже разворовали - журналист Цымбалюк

16:30

В Кременной оккупанты расстреливают людей на улице: их приводят коллаборанты - ГайдайВидео

16:13

"Груз 200" для Татарстана: ВСУ ликвидировали капитана российской армии СайфуллинаВидео

15:59

У Зеленского эмоционально прокомментировали отставку ДжонсонаВидео

15:52

Российская армия в ближайшее время может осуществить наступление на Запорожье - Минобороны

15:51

Бен Уоллес или Лиз Трасс: СМИ назвали преемников Джонсона

15:40

Как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях: 5 чрезвычайно простых способов

15:40

Карлос Сантана потерял сознание во время концертаВидео

15:22

ВСУ ликвидировали российского подполковника Иголкина в МелитополеВидео

15:16

Голливудская звезда Кейт Бланшетт сделала документальный фильм о боях за ХарьковВидео

15:02

Оккупанты ударили авиаракетами по Краматорску: есть жертвыВидео

15:00

Стало известно, почему Лорак пошла на вечеринку Киркорова, но пряталась

14:56

"Безответственно грабить Бундесвер": Минобороны Германии отказалось передать Украине 200 БТР Fuchs

14:36

Борис Джонсон объявил о своей отставкеВидео

14:30

Джонсон переназначил новый состав правительства - BBC

14:21

Турция отпустила корабль РФ с украденным в Бердянске зерном: Украина требует расследованияВидео

14:17

"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в пятую точку": Гордон высмеял "голое" фото Королевой

Реклама
14:15

Война может продолжаться еще до года: эксперт озвучил хороший сценарий

14:12

"В паспорт надо заглядывать": Королеву на премьере высмеяли за откровенный деревенский образ

14:08

"Потерь нет": в Херсоне оккупанты сжигают тела своих сослуживцев

13:59

Лунный посевной календарь на июль 2022: лучшие дни для огородников и садоводов

13:40

Гордо реял беспилотник: бойцы ВСУ хитро закинули дроном гранату прямо во вражеский танкВидео

13:30

Россия объявила "оперативную паузу" в боях в УкраинеВидео

13:09

РФ применяет новую тактику, война в Украине может стать затяжной - WSJ

13:00

Поддержка Украины никуда не денется с отставкой Джонсонамнение

12:57

"Совсем плоха": Лайма Вайкуле борется с раком в Юрмале

12:54

Авиация ВСУ уничтожила 2 командно-наблюдательных пункта россиянВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять