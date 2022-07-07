Памперсы почти 2 тысячи гривен: цены на основные товары в Мариуполе зашкаливают

Цены на предметы гигиены просто космические.
В оккупированном российскими войсками Мариуполе россияне полностью "перекрывают кислород" жителям, которые там остались.
Как сообщает городской совет Мариуполя, в магазины завозят российскую продукцию по заоблачным ценам.
Цены на предметы гигиены просто космические.
"Таковы цены на предметы гигиены в магазинах оккупированного Мариуполя. У людей нет работы, денег и гуманитарной помощи. При этом видят на полках самые необходимые вещи, которые просто не могут купить. Это очередное издевательство над мариупольцами, ежедневно выживающими в бесчеловечных условиях, созданных "асвабадителями", - сказано в сообщении.
На фотографиях вы можете увидеть:
- самый дешевый шампунь в магазине стоит 129 грн,
- губки для мытья посуды – 71 грн,
- женские прокладки – 99 грн,
- памперсы для детей – 1 680 грн,
- средство для мытья посуды – 108 грн.
Ранее сообщалось, что российские военные проводят "перепись населения" среди жителей Мариуполя. Людей заставляют предъявлять личные документы. При этом россияне запрещают местным жителям покидать Мариуполь. В городе постоянно работают несколько съемочных групп российских телеканалов, которые хотят показать "мирную жизнь".
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