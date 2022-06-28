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Под видом нового жилья для людей: оккупанты начали строить в Мариуполе военную базу

28 июня 2022, 21:41

Оккупанты бесконечно анонсируют "большое строительство" в районе рынка Азовский.

Мариуполь
Мариуполь / Reuters, УНИАН

В Мариуполе российские оккупанты начали строить под видом новых жилых домов военную базу.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, строить военный объект планируют прямо в центре города, возле рынка Азовского.

Рассказывают об этом по несколько раз в сутки населению, хотя сами строители утверждают, что у объекта будет исключительно военное назначение.

"Мариуполь. Большое рок-н-ролльное мошенничество. Оккупанты бесконечно анонсируют "большое строительство" в районе рынка Азовский. Каждый день по 10 раз. Однако в частных беседах сами строители с самого начала рассказывали, что объект будет исключительно военного назначения. Конечно, строительство фортификаций на камеры не попадает, поэтому ракурс всегда спиной к направлению Мангуша", - пишет чиновник.

Он отмечает, что на новом баннере на заборе, призванном скрыть от глаз мариупольцев правду, написано "военно-строительный комплекс", тогда как людям неустанно рассказывают о восстановлении жилья.

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Ранее сообщалось, что российские военные проводят "перепись населения" среди жителей Мариуполя. Людей заставляют предъявлять личные документы. При этом россияне запрещают местным жителям покидать Мариуполь. В городе постоянно работают несколько съемочных групп российских телеканалов, которые хотят показать "мирную жизнь".

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