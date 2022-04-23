"Парень вышел в магазин и остался без семьи": жуткие подробности ракетного удара по Одессе

Одесса / ГСЧС

В Одессе во время ракетного удара ВС РФ мужчина потерял семью в момент, когда вышел за продуктами в магазин.

Об этом сообщил Сергей Божко в своем Facebook.

Уроженец Одессы поблагодарил друзей и знакомых за беспокойство, которые они проявили по отношению к нему после массированного ракетного обстрела 23 апреля.

Сергей рассказал, что созванивался с товарищем, который рассказал трагическую историю. По словам мужчины, в многоквартирном доме, который ракетами обстреляли ВС РФ, проживал его бывший коллега.

"Этот парень вышел в магазин во время прилета высокоточной российской ракеты, а когда вернулся, то узнал что остался без семьи. Жалеет сейчас что вышел в магазин, а не остался с ними", - продолжил Божко в своем Facebook.

Пользователь также сообщил, что на одной из ракет, которую ВС РФ запустили по жилому кварталу Одессы, была надпись "Христос Воскрес".

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Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 5 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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