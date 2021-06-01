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Парламент принял закон Зеленского про "суд в смартфоне": что поменяется

1 июня 2021, 14:42

За закон, который создает информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования проголосовали 276 парламентариев Рады IX созыва.

Парламент принял закон Зеленского про "суд в смартфоне"/ Минцифры

Депутаты украинского парламента приняли во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского под номером 5246 (известный в обществе как "суд в смартфоне"). Как стало известно из трансляции заседания Рады, "За" проголосовали 276 парламентариев.

Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от нардепов, однако профильный комитет решил все их отклонить. Таким образом проект остался в редакции первого чтения.

Закон создает информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.

Планируется, что ей смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.

Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда их могут передавать и в бумажной форме.

Далее − подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.

Закон в случае подписания вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако в действие его введут по истечении шести месяцев со дня его опубликования.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • 12 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял - в выходные дни украинцы смогут в порядке живой очереди получить вакцину против коронавируса COVID-19.
  • Но это касается лишь тех из них, кому удалось записаться на прививку через портал Дия.
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