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Пассажир показал, как обойти правила и попасть в поезд без COVID-сертификата

25 октября 2021, 02:20
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Перед посадкой на поезд парень лет двадцати, женщина и мужчина постарше умоляли начальника поезда пустить их в вагоны, не имея и тестов, ни сертификатов.

Укрзализныця
Как обойти правила карантина и попасть в поезд / УНИАН

Пассажир поезда Укрзализныци продемонстрировал, как можно запросто обойти новые правила поездок, связанные с обязательным наличием COVID-сертификата либо отрицательного теста на коронавирус.

"Эх, ну как я и думал, сертификаты сертификатами, но "договориться" можно", - написал в Facebook журналист Илья Лихотоп.

Он рассказал про картину, которую увидел на днях на вокзале. Илья купил билет, показал сертификат и стал наблюдать, как же соблюдаются новые правила перевозок.

По словам журналиста, перед посадкой на поезд парень лет двадцати, женщина и мужчина постарше умоляли начальника поезда пустить их в вагоны, не имея и тестов, ни сертификатов. Сначала представитель Укрзализныци наотрез отказывался, но через пару минут все изменилось.

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"Начальник отвечал: "Меня это не интересует, не тратьте мое и свое время". Но что-то за две минуты изменилось и начальник уже забрал парнишку и человечка с собой куда-то", - рассказывает Илья.

Инцидент случился в поезде, который следовал из Киева в Ковель.

Ранее Главред сообщал о том, что с 21 октября нынешнего года на крупнейших железнодорожных станциях Украины заработали пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус COVID-19. Как сообщили в госкомпании "Укрзализныця", вакцинацию предлагают пройти бесплатно, а вот за тест на COVID-19 нужно будет заплатить 350 гривен.

По новым правилам, с 21 октября перед посадкой в поезд дальнего следования пассажиры должны показывать сертификат о вакцинации или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста, или экспресс-теста на антиген.

viber
Укрзализныця коронавирус пассажирские поезда новости Украины карантин 2020
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