Пенсию повысят на 10%: украинцам рассказали, кому ждать ежемесячную надбавку

/ УНИАН

В Украине часть пенсионеров может рассчитывать на государственную надбавку к ежемесячным выплатам.

Размер надбавки для почетных доноров составляет 10% от прожиточного минимума, пишет napensii.ua.

Кому светит повышенная пенсия

Отмечается, что если пенсионер еще имеет еще и сверхнормативный стаж работы, то его пенсия может быть гораздо выше, чем у его ровесников, которые получали такую же зарплату, однако не имеют этих преимуществ.

Что такое сверхнормативный стаж работы:

свыше 30 лет для женщин

свыше 35 для мужчин.

Надбавка почетным донорам и за сверхнормативный стаж

При этом один год сверхнормативного стажа "стоит" 1% от прожиточного минимума для людей нетрудоспособного возраста. Таким образом, с декабря нынешнего года надбавка за год сверхнормативного стажа составляет 19,34 гривны.

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Надбавка Почетный донор составляет 10% от официального прожиточного минимума, установленного по стране. За основу идет не прожиточный минимум для пожилых людей, а средний для всех возрастных групп. Сейчас он равен 2393 гривны. Следовательно, 10% от него будут равны 239,3 гривны.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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