Переброска западных войск в Украину: назван вероятный сценарий и сроки

На Западе будут принимать решение, учитывая способности РФ, говорит Владимир Горбач.

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/ Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вероятный сценарий ввода западных войск в Украину.

"Вопрос в том, что ситуация должна созреть. Потому что и в риторике украинской власти мы слышим, что Украина не нуждается в вооруженной помощи, что и президент Зеленский неоднократно говорил публично", - заявил он в интервью Главреду.

Вместе с тем собеседник не исключил, что Украина может нуждаться в такой военной помощи Запада.

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"Это кажется не очень правильным с точки зрения стратегических коммуникаций, но, возможно, это делается по просьбе западных партнеров. Кстати, западные политические лидеры будут принимать это решение, учитывая способности РФ. Если она будет истощена боями в Украине до такого уровня, что она не будет способна что-то сделать с вопросом введения западных войск, тогда войска и войдут. То есть ситуация должна созреть до такого уровня, когда введение западных армий в Украину должно зафиксировать конец войны", - добавил Горбач.

Вероятность отправки войск в Украину - последние новости

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в Украину прибудут французские военные инструкторы. Однако в Минобороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. "В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию", — отмечается в сообщении.

Ранее Эммануэль Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщалось ранее, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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