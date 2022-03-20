Перехвачен разговор оккупанта: военный РФ гордится тем, что убивает детей в Украине

Российские военные убивают украинских детей без сожаления / Reuters

Россияне убивают детей в Украине и рассказывают об этом в телефонных разговорах со своими родными. Они откровенно и без сожаления признаются, что расстреливают в Украине всех подряд.

Аудиоперехват такого разговора опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в своем YouTube-канале.

"Мы всех еб*шим подряд! В село заезжаешь, гражданский вышел - "салам алейкум" и в расход его! В колонне едем, выходит женщина с маленькой девочкой и муж за ней. Пацан из колонны выскочил и их троих уложил", - рассказывает о зверствах оккупант.

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Также перехвачен еще один разговор военного РФ с девушкой

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