Перехвачен разговор оккупанта: военный РФ гордится тем, что убивает детей в Украине

Солдат путинской армии детально рассказал об убийствах мирныж жителей, которые совершает без сожаления.
Россияне убивают детей в Украине и рассказывают об этом в телефонных разговорах со своими родными. Они откровенно и без сожаления признаются, что расстреливают в Украине всех подряд.
Аудиоперехват такого разговора опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в своем YouTube-канале.
"Мы всех еб*шим подряд! В село заезжаешь, гражданский вышел - "салам алейкум" и в расход его! В колонне едем, выходит женщина с маленькой девочкой и муж за ней. Пацан из колонны выскочил и их троих уложил", - рассказывает о зверствах оккупант.
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Также перехвачен еще один разговор военного РФ с девушкой
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