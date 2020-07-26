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Военные чиновники в окопах и огонь на поражение: в ВСУ показали, как готовятся к перемирию

Перемирие на Донбассе стартует в 00:00 27 июля.

26 июля 2020, 22:54
Армия ВСУ
ВСУ готовы применить ответный огонь в случае провокации со стороны врага / Минобороны Украины

Силы Операции объединенных сил на Донбассе проводят подготовку к старту режима прекращения огня, который должен быть реализован согласно договоренностям Трехсторонней контактной группы 23 июля. На передовую приехали военные из штабов – они будут наблюдать за процессом перемирия.

Об этом сообщается в вечернем сюжете ТСН.

В репортаже говорится о том, что военные из штаба будут наблюдать, соблюдается ли режим прекращения огня. Если украинская сторона зафиксирует обстрелы, будет дана команда применить ответные огневые меры.

"Эти люди будут находиться не на тыловых позициях, а на передовых, тех, где были самые большие обстрелы", - отмечается в сюжете.Читайте такжеМиротворцы на Донбассе: эксперт объяснил, почему Украина пошла на такой шаг

Огонь на линии пересечения должен прекратиться в 00:00 понедельника, 27 июля.

Украинские военные остаются на своих позициях и в случае провокации готовы открыть огонь.

"Какое вооружение, разрешенное "Минском", ребята имели возле себя – пулеметы, автоматы – оно все останется на своих местах. Режим прекращения огня, он несет коррективы. Ребята будут готовы показать противнику, кто здесь хозяин", - добавил один из украинских военных.Читайте такжеНа Донбассе из-за обстрелов наемников Путина вспыхнул пожар, горят дома

Напомним, на Донбасс с целью контроля за соблюдением режима перемирия прибыли украинские военные, обладающие опытом участия в миротворческих военных операциях ООН.

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