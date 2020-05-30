Разборки в Броварах: суд отправил за решетку еще двоих титушек

Суд над титушками в Броварах / ТСН

В Броварах Киевской области суд избирает меры пресечения для подозреваемых в перестрелке за передел рынка маршрутных перевозчиков.

В частности, суд уже избрал меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права на залог троим подозреваемым.

"По состоянию на 16:30 суд избрал меру пресечения троим фигурантам – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.

Напомним, 29 мая в Броварах произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок.

Читайте такжеКровавая перестрелка в Броварах: суд решает судьбу задержанных титушек

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.