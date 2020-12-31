Первая леди поздравила украинцев с наступающим новым годом

Елена Зеленская позировала у наряженной елки.
Первая леди Украины Елена Зеленская за несколько часов до нового года поздравила украинцев. Поздравление она опубликовала на своей странице в Facebook.
"Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь – сбудется! С наступающим Новым годом!" – лаконично написала Зеленская.
На фото первая леди Украины предстала в брючном костюме изумрудного цвета и шелковой блузе. Образ она дополнила собранными волосами и неброским макияжем. Позировала Зеленская у украшенной елки.
Новый год 2021 - о чем ранее сообщал Главред:
- В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Когда фото новогодней красавицы попало в соцсети, грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.
- Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.
- В воскресенье, 13 декабря, с главной елки Украины в Киеве сняли магическую шляпу. 50-килограммовый головной убор был установлен на искусственном дереве в рамках праздничной концепции "Волшебный лес".
Автор: Екатерина Трохимчук