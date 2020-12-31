Первая леди поздравила украинцев с наступающим новым годом

Елена Зеленская поздравила украинцев

Первая леди Украины Елена Зеленская за несколько часов до нового года поздравила украинцев. Поздравление она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь – сбудется! С наступающим Новым годом!" – лаконично написала Зеленская.

На фото первая леди Украины предстала в брючном костюме изумрудного цвета и шелковой блузе. Образ она дополнила собранными волосами и неброским макияжем. Позировала Зеленская у украшенной елки.

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