Первый танк Leopard 2 для ВСУ уже прибыл в Польшу из Канады

Канада будет продолжать поддержку Украины в войне против российской агрессии, заявила министр обороны страны Анита Аланд.

Первый канадский танк Leopard 2 уже в Польше / twitter.com/AnitaAnandMP

Первый боевой танк Leopard 2, переданный Канадой для Украины, прибыл в Польшу. Украинские военные скоро начнут учиться пользоваться этой техникой. Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Аланд.

По ее словам, Канада будет продолжать поддержку Украины в войне против российской агрессии.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали в дар Украине, уже прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы начнем обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техники", - написала Аланд.

Как сообщал Главред, 4 февраля Канада отправила первый из четырех танков немецкого производства Leopard 2, обещанный Украине. Бронемашину транспортировали самолетом. Кроме танков, для ВСУ отправят инструкторов, которые научат солдат пользоваться современной техникой.

Танки Leopard для ВСУ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после долгих колебаний 25 января объявил, что немецкое правительство приняло положительное решение по танкам Leopard 2 для Украины. Берлин и сам поставит Киеву танки, и разрешит другим странам передать боевые машины украинскому государству.

Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что Украине передадут танки Leopard 2 ориентировочно через 3 месяца. Немецкое государство отправит Киеву два батальона танков. Первая партия будет включать 14 единиц Leopard 2A6. Машины должны подготовить в быстром темпе для последующей передачи Украине.

Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как заявлял посол Украины во Франции Вадим Омельченко, западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран.

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