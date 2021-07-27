Пилот отказался рулить: в Одессе в аэропорту возникла пробка из самолетов

В Одессе возник затор из самолетов

В Одессе, 27 июля, в международном аэропорту возникла пробка из самолетов.

Как пишет местное издание Думская, пилот Боинга, принадлежащего компании Flydubai, отказался продолжать движение по рулевой дорожке, ширина которой, якобы, не соответствует нормам.

Так, после приземления самолет с ОАЭ проехал к месту стыка со старой взлетно-посадочной полосой и остановил свое движение.

"Командир воздушного судна заявил, что не сможет рулить дальше, так как ширина дорожки не соответствует правилам авиакомпании", - говорится в сообщении.

Самолет SkyUp, который приземлился следом и был посажен на ту же дорожку, также вынужден был остановиться из-за заблокированного движения воздушным судном Flydubai.

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Ситуацию удалось решить благодаря аэродромном тягачу, который вытолкнул сначала на взлетную полосу самолет SkyUp, а затем и злосчастный Боинг.

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"В течение этого инцидента около четырехсот пассажиров находились в салонах самолетов", - отмечает издание.

Также не смог вовремя отправиться в рейс самолет Ryanair — его вылет в польский город Катовице задержали на 40 минут.

При этом сообщается, что претензия пилота авиакомпании flydubai является не подтвержденной, поскольку в летной эксплуатации Boeing говорится, что разрешается руление на рулежной дорожке шириной в 16 метров. Однако дорожка в одесском аэропорту составляет 17,5 метров, а по словам пилота flydubai она должна достигать 18 метров.

Ранее сообщали, что в России разбился самолет. Семь человек погибли при жесткой посадке самолета L-410 в Кемеровской области России.