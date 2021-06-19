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В России разбился самолет, много жертв и пострадавших

19 июня 2021, 08:13

Самолет упал на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета с парашютистами.

В России разбился самолет / Инцидент Кузбасс / Telegram

Семь человек погибли при жесткой посадке самолета L-410 в Кемеровской области.

Самолет упал на аэродроме "Танай" в Кемеровской области во время тренировочного полета с парашютистами, сообщает РИА Новости в Telegram со ссылкой на экстренные службы. Пострадавшие в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, самолет не смог набрать высоту. При взлете он начал разворачиваться и задел крылом землю.

Всего на борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа.

Как сообщает ТАСС в Telegram, количество погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до 7, пострадали 13 человек.

По информации Telegram-канала Lshot, при взлёте командир доложил об отказе одного из двигателей и начал возвращаться на аэродром, но во время разворота судно зацепилось за дерево и упало на землю.

Четверо пострадавших при крушении самолета сейчас в тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Новость дополняется...

новости России авиакатастрофа самолет крушение
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