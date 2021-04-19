Возле Парижа разбился самолет, есть жертвы / фото иллюстративное, Reuters

Во Франции произошла трагедия - вблизи Парижа разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

Катастрофа произошла в департаменте Сена и Марна столичного региона Иль-де-Франс, сообщает BFMTV. Самолет типа Robin DR400 обнаружили около 14:00 в воскресенье, 18 апреля, в поле.

Сообщается, что авиакатастрофа произошла примерно за 20 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Руасси к северу от Парижа. По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет.

Как сообщает в сети информационный ресурс Nationale 2 infos, около 13:00 туристический самолет вылетел из Бове. Он летел со скоростью 203 км/ч на высоте 365 м и разбился через 23 минуты.

Для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия начато полицейское расследование.

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