Возле Парижа разбился самолет, есть жертвы

Авиакатастрофа произошла примерно за 20 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Руасси к северу от Парижа.
Во Франции произошла трагедия - вблизи Парижа разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
Катастрофа произошла в департаменте Сена и Марна столичного региона Иль-де-Франс, сообщает BFMTV. Самолет типа Robin DR400 обнаружили около 14:00 в воскресенье, 18 апреля, в поле.
Сообщается, что авиакатастрофа произошла примерно за 20 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Руасси к северу от Парижа. По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет.
Как сообщает в сети информационный ресурс Nationale 2 infos, около 13:00 туристический самолет вылетел из Бове. Он летел со скоростью 203 км/ч на высоте 365 м и разбился через 23 минуты.
Для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия начато полицейское расследование.
Авиакатастрофы в мире – о чем сообщалось ранее:
- Военный самолет АН-26 разбился при аварийной посадке в Алматы (Казахстан). Погибли четыре человека, еще двое пострадали.
- В Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.