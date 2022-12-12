План "Ноев ковчег": политолог поведал, как будут эвакуировать Путина и "кремлевских" в Венесуэлу

Российская верхушка давно разрабатывает план по побегу от международного правосудия и ответственности за развязанную ею войну против Украины − в Латинскую Америку, а именно − в Венесуэлу. Об этом заявил российский политолог Аббас Галлямов (бывший спичрайтер диктатора Путина) в комментарии 24 каналу.
По словам Галлямова, подготовка к реализации этого проекта эвакуации, который назвали "Ноев Ковчег", началась еще весной, в марте-апреле, когда стало ясно, что план блицкрига в войне против Украины окончательно провалился. В тот момент путинская верхушка поняла, что вся ситуация может закончиться коллапсом. И начали прорабатывать такой вариант на случай отступления.
"Ведь никто не ожидал, что Украина ответит столь мощными ударами, российская армия окажется вовсе не боеспособной, а Запад или же почти весь мир станет гораздо более консолидированным, чем предполагалось", − говорит Галлямов.
Вариант в Венесуэлой якобы предложил руководитель корпорации "Роснефть" Игорь Сечин – один из самых близких к Путину людей последние четверть веку. Мол, путинский режим в очень хороших отношениях с тамошним режимом, который возглавляет диктатор Николас Мадуро.
Поэтому уже с июня заместитель Сечина Юрий Курилин, вице-президент "Роснефти", имеющий американский паспорт, отправился в США − заниматься подготовкой "Ноева ковчега".
Напомним, ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова в Кремле рассматривается как вероятный его преемник.
То есть, говорят эксперты, в России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
До того военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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