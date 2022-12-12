План "Ноев ковчег": политолог поведал, как будут эвакуировать Путина и "кремлевских" в Венесуэлу

Путин и его приспешники планируют бежать в Венесуэлу после поражения в войне в Украине. Политолог Галлямов рассказал о деталях плана эвакуации - "Ноев ковчег".

Политолог поведал, как будут эвакуировать Путина и "кремлевских" в Венесуэлу / коллаж фото "Википедия" и УНИАН

Российская верхушка давно разрабатывает план по побегу от международного правосудия и ответственности за развязанную ею войну против Украины − в Латинскую Америку, а именно − в Венесуэлу. Об этом заявил российский политолог Аббас Галлямов (бывший спичрайтер диктатора Путина) в комментарии 24 каналу.

По словам Галлямова, подготовка к реализации этого проекта эвакуации, который назвали "Ноев Ковчег", началась еще весной, в марте-апреле, когда стало ясно, что план блицкрига в войне против Украины окончательно провалился. В тот момент путинская верхушка поняла, что вся ситуация может закончиться коллапсом. И начали прорабатывать такой вариант на случай отступления.

"Ведь никто не ожидал, что Украина ответит столь мощными ударами, российская армия окажется вовсе не боеспособной, а Запад или же почти весь мир станет гораздо более консолидированным, чем предполагалось", − говорит Галлямов.

Вариант в Венесуэлой якобы предложил руководитель корпорации "Роснефть" Игорь Сечин – один из самых близких к Путину людей последние четверть веку. Мол, путинский режим в очень хороших отношениях с тамошним режимом, который возглавляет диктатор Николас Мадуро.

Поэтому уже с июня заместитель Сечина Юрий Курилин, вице-президент "Роснефти", имеющий американский паспорт, отправился в США − заниматься подготовкой "Ноева ковчега".

Напомним, ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова в Кремле рассматривается как вероятный его преемник.

То есть, говорят эксперты, в России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

До того военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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