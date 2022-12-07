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Готовят запасной аэродром: в Кремле планируют эвакуацию Путина в случае поражения в войне

7 декабря 2022, 18:55
Работой с вероятной эвакуацией Владимира Путина занимается правая рука главы Роснефти.
Путин, Сечин
Владимир Путин и Игорь Сечин / kremlin.ru

В РФ разрабатывают план срочной эвакуации Владимира Путина и его пособников из числа высшего руководства РФ, в случае поражения в войне с Украиной.

Работа над реализацией проекта под неофициальным названием Ноев ковчег идет с весны, рассказал бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов в Telegram.

Он уточнил, что изначально кремлевская верхушка в качестве основной площадки для эвакуации рассматривала Китай.

"Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других — особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало", — пояснил бывший спичрайтер Путина.

По его данным, сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка — Аргентина и Венесуэла.

"Про первую никаких подробностей не знаю, а вот проект перемещения во вторую курирует (глава Роснефти — ред) Сечин. У него хорошие личные отношения с Мадуро и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом", — отмечается в сообщении.

Галлямов подчеркнул, что работой с выездом на место занимается правая рука главы Роснефти Юрий Курилин.

"Летом он формально оттуда уволился и теперь всецело посвятил себя именно „Ноеву ковчегу". У него американское гражданство и хорошие связи. Окончил университет Хейворд в Калифорнии, работал в структурах BP, в том числе и на высоком посту директора по корпоративным вопросам", — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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Владимир Путин Игорь Сечин Латинская Америка война России и Украины
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