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План Путина впервые за 20 лет терпит крах: нападение РФ на Украину стало переломным моментом – МВД

5 мая 2022, 04:40

Путин уничтожает Харьков или Мариуполь, потому что впервые за многие годы у него нет картины будущего, считает Вадим Денисенко.

Владимир Путин
Путин на войне против Украины в первый раз за время своего правления Россией получил отпор – Денисенко / Фото Reuters

Глава РФ Владимир Путин все время пребывания у власти строил свою политическую карьеру на ключевом правиле – шантаж, который он все время усиливал. И такой ход срабатывал. Однако в ситуации с нападением на Украину подобный план провалился. Впервые он получил отпор. Уничтожение таких городов, как Харьков и Мариуполь происходит из-за того, что ему важно их сокрушить, а о будущем он не думает. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Путин является однотипным политиком, который строил всю свою политическую деятельность на базе шантажа. Градус переговоров поднимался, после чего противник сдавался и отступал. Все время он действовал по одному и тому же сценарию.

Читайте такжеБитва ВСУ с оружием Запада с войсками РФ и ее резервами: Арестович призвал готовиться к долгой войне"Он поднимает градус в переговорах. Противник не понимает, зачем поднимать этот градус, начинает пятиться, и после этого Путин считает, что он победил. И вот так происходило 20 лет подряд. На самом деле почему он сейчас такой, потому что двадцать лет подряд он проводил один и тот же финт: он поднимал градус, противник напрягался, сдавался, отступал, а Путин считал, что он еще одну ступеньку преодолел", - отметил Денисенко.

Однако, по его словам, после нападения России на Украину произошел первый случай в политической карьере Путина, когда он поднял градус, а противник отказался сдаваться. Ситуация ломает его мышление – впервые он не видит будущего. Российские войска пытаются уничтожить такие города, как Харьков и Мариуполь, потому что Путину важно их сокрушить, а относительно того, что будет в будущем, у него понимания нет.

"Они после этого собираются и говорят – плевать мы хотели на твой ядерный удар. И это на самом деле ломает во многом его парадигму мышления. Это в первый раз вообще, когда он не видит будущего. Меня часто спрашивают, зачем он уничтожает Харьков, если хочет его оккупировать, или Мариуполь. А для него важно уничтожить, а что будет потом, это будет потом. То есть нет картины будущего впервые за двадцать лет", - подчеркнул Вадим Денисенко.

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Война России против Украины

Замкомандующего войсками России в Центральном восточном округе Рустам Миннекаев ранее сделал заявление о том, что Москва в ходе так называемой "второй фазы" своей войны против Украины ставит несколько целей. Среди них захват всех районов Донбасса и южных регионов Украины. Также россияне собираются создать коридор в оккупированный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что в середине июня ВСУ могут пойти в наступление на занятые войсками РФ позиции. По его словам, до конца мая-начала июня армия Украины должна получить достаточное количество оружия с Запада для реализации такой задачи. Когда украинские военные получат такое вооружение, ситуация на некоторых участках фронта может поменяться.

Спикер Банковой Арестович также говорил, что наступление войск России на ряде направлений замедлилось. Если ВСУ удастся остановить атаки оккупантов в направлении Херсона и Гуляйполя, уже к 9 мая захватчики вынуждены будут перейти в оборону.

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МВД Владимир Путин Вадим Денисенко война России и Украины
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