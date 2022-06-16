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Планы удара Украины по Крымскому мосту: ГУР завладел технической документацией эстакады

16 июня 2022, 21:18

В Минобороны раскритиковали слова Пескова о том, у России с Крымским мостом якобы все под контролем.

Крымский мост ГУР
Украинская разведка получила получила техническую документацию по Крымскому мосту / ГУР Минобороны Украины

Украина получила доступ к технической документации Крымского моста. В документе указаны подробные сведении особенности рельефа местности, дорожном покрытии, опорах эстакады, конструкциях и всей инфраструктуры объекта. В такой ситуации сложно относиться к заявлениям из Кремля, где говорят о сохранение контроля над обстановкой по мосту. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В пресс-службе ГУР сказали о том, что Киеву сложно относиться с серьезностью к заявлению спикера Кремля Пескова о сохранении военными РФ контроля над ситуацией с Крымским мостом, поскольку они не могут даже уберечь в сохранности документацию по своему стратегическому объекту.

Читайте такжеУдар Украины по Крымскому мосту: Арестович оценил вероятность уничтожения эстакады"В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Спикер кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта", - указано в сообщении.

В разведке рассказали, что Украина получила документы по Крымскому мосту с детальным описанием информации инфраструктуры эстакады.

"В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса", - подчеркнули в разведке Минобороны.

Также в ГУР выложили документ в общий доступ. Он доступен по ссылке.

Украина готова ударить по Крымскому мосту

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева и Николаевской области, сказал, что Крымский мост станет главной целью для армии Украины. Удар по объекту может быть нанесен после того, как будет получено тяжелое оружие от Запада.

"Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения… Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними", - заверил Марченко.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что Москва знает о предупреждениях Киева по Крымскому мосту. По его словам, российские оккупанты такую информацию принимают во внимание.

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ГУР Минобороны Украины Крымский мост война России и Украины
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