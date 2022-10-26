Бутылка, черный пакет и ящик: российский священник в Украине провел странный обряд крещения оккупантов

Российский священник провел обряд крещения оккупантов с черными пакетами / соцсети

Российские оккупанты пытаются спасти свою жизнь любой ценой. Они даже согласились на крещение на фронте в Украине. Обряд исполнял русский священный из Уфы (Башкортостан) - протоиерей Виктор Иванов. Во время крещения использовались черные мешки для трупов. Об этом священник рассказал на своей странице в соцсети.

Священник поставил на поваленное дерево Казанскую икону Божьей Матери и ящик от боеприпасов. В этот ящик постелили черный пакет. Для ног положили картонную коробку, которую также застелили мешком.

В этом священник заметил даже некий "символизм".

"В крещении человек умирает для греха, и они крестились в "похоронных" пакетах; рождается новый человек – воин Христа, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан – как боеприпасы для солдат. И чем больше, тем лучше!"- написал он.

Протоиерей убежден, что во время такого обряда "родились двое новых христиан" Сергий и Иоанн.

Российский священник провел обряд крещения оккупантов с черными пакетами / соцсети

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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