Победа не за горами? Появился неожиданный прогноз по исходу войны с РФ

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По прогнозу таролога Ирины Маловой, в народной войне против российских оккупантов никто не придет спасать Украину.

"Народ должен сбросить мрак и ложь, навешивающиеся нам о нас 1000 лет, и вспомнить, кто мы. Эта правда заставила бы врага сложить оружие, если бы пришло откровение", - подчеркнула она.

Эксперт пояснила, что Украина должна пробудить мир от лжи, и не будет в мире ни одной страны, которую не затронет это пробуждение.

"Сознанием людей управляют страх, вина и стыд. Вся власть действительно у народа, но народ перекладывает ответственность за свою жизнь на власть и агрессора. Русы — наши древние предки, хотят справедливости и правды, поэтому помогают воинам с того света для победы великого народа. Единственная сила, которая за народ, — ВСУ, в них верю, как в богов. Всё — Украина. Так было и так стало", - добавила Малова.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.