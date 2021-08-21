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Почему люди бегут из страны: эксперт назвал главную проблему независимой Украины

21 августа 2021, 01:53
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У нас больше автомобилей или холодильников, чем во времена СССР, но ценности, которые господствуют в Западной Европе, в Украине даже не сформированы.

Украина, флаг Украины
Мы не могли построить ту страну, в которой бы нашлось место для украинцев, как граждан / ua.depositphotos.com

Украина не просто получила, а действительно завоевала независимость. Проблема в том, что кроме самой идеи независимости в украинской политической мысли, тогда не было развитой идеи того, для чего она нам нужна.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний.

"Мы не могли построить ту страну, в которой бы нашлось место для украинцев, как граждан. Де-факто независимость была построена для власти. То есть право на счастье получили только властные элиты, поэтому идет борьба за власть, как за способ приобщения ко всем благам", - отметил он.

Доний считает, что пока что выхода из кризиса не предвидится.

"Наше отставание от стран Европы будет лишь усиливаться. У нас есть прогресс в бытовых вещах - у нас больше автомобилей или холодильников, чем во времена Советского Союза, но мы все больше отстаем в гуманитарных аспектах. То есть те ценности, которые уже являются господствующими в Западной Европе, в Украине даже не сформированы. Именно из-за этого у нас усиливается внутренняя агрессия, противостояние и расхождение между состоятельной верхушкой власти и большинством граждан", - объяснил политический аналитик.

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Украине надо усвоить урок о том, что Украина может быть только изнутри, считает Доний. И если она не даст ответа на вопрос, для чего она существует как государство, то украинцы и в дальнейшем либо будут убегать за границу, либо не будут защищать страну, потому что не чувствуют в этом необходимости.

"То есть в Украине есть серьезная общественная проблема, которую власть лишь отражает - отсутствие правильных мировоззренческих ценностей среди украинцев. К власти идут специально для обогащения вместо того, чтобы сделать что-то для граждан. И пока это не изменится, позитивных перспектив у Украины нет – она и в дальнейшем будет существовать как государство, но из нее ней и дальше будут убегать люди в более комфортные места для проживания", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, украинцы, у которых есть возможность трудоустроиться в странах Европы, будут выбирать переезд и будут оставаться в ЕС на постоянное место жительства, заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Эксперты считают, что спрос на украинских специалистов за рубежом продолжает расти, поэтому Украине следует незамедлительно внедрять системную государственную политику по противодействию "оттоку мозгов".

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независимость День Независимости Украины Александр Доний новости Украины
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