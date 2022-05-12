Почему русские так сильно вцепились за остров Змеиный в Черном море - ответ эксперта

Остров Змеиный / коллаж УНИАН / Генштаб ВСУ

Известный военный эксперт Олег Жданов утверждает, что ВСУ крайне важно защитить от Российской Федерации остров Змеиный в Черном море. Конкретно он высказался в комментарии для портала "Настоящее время".

"Мы ведем бои, но мы ведем бесконтактные бои. Дистанционно пытаемся огневым воздействием защитить этот остров. Он действительно является ключом", – заявил Жданов.

По мнению эксперта, после уничтожения украинцами российского крейсера "Москва", ситуация в акватории Черного моря резко изменилась.

"С потоплением крейсера "Москва" у Черноморского флота России нет такого серьезного прикрытия от воздушного нападения с нашей стороны. И они пытаются поставить системы ПВО дальнего радиуса действия на острове Змеиный и тем самым контролировать проход в порты и воздушное пространство над Бессарабией, что может дать возможность российским войскам попытаться высадить десант в Бессарабии, чтобы пробиться в Приднестровье и там усилить гарнизон. Вот какая важность острова Змеиный ‒ не дать закрыть небо над юго-западом Украины", – подытожил эксперт.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины продолжают сокрушать российские оккупационные войска, которые пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный. Украинские защитники уже шутят, что остров Змеиный превращается в новую Чернобаевку. Было обнародовано видео уничтожения вражеского катера захватчиков типа Серна.

До того ВСУ уже били по острову Змеиный, который временно оккупировали российские военные. По информации журналиста Романа Цимбалюка, все военнослужащие ВС РФ, которые находились на острове во время нанесения удара ВСУ погибли.

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