Под Харьковом мужчина стрелял в электриков, приехавших отключать свет / "Харьковоблэнерго"

Под Харьковом в селе Рокитное местный житель обстрелял сотрудников "Харьковоблэнерго", которые приехали отключать электроустановки этого потребителя из-за самовольного подключения. Об этом сообщили представители пресс-службы АО "Харьковоблэнерго".

По их словам, когда энергетики ‒ сотрудники Нововодолажского района электрических сетей (РЭМ) ‒ приехали по адресу и выходили из машины, мужчина начал стрелять в их сторону из пневматического оружия. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

На место преступления вызвали полицию. Правоохранители опросили участников конфликта.

По факту происшествия начато производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Теперь стрелку грозит тюремное заключение до пяти лет ограничения свободы. Один из работников получил ранение.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель.

Мужчина получил огнестрельное ранение челюстно-лицевой области.

"Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил на поезде, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея", – говорит Хромов.