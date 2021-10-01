В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархива: пострадал водитель

Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка / facebook.com/anatoly.khromov

В Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель.

Мужчина получил огнестрельное ранение челюстно-лицевой области, сообщил Хромов на своей страничке в Facebook.

"Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил на поезде, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея", – написал он.

Глава Госархива отметил, что угрозы здоровью или жизни водителя нет.

Анатолий Хромов и его водидель / facebook.com/anatoly.khromov

"Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивов стрелявшего человека. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", – заявил Хромов.

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Стоит отметить, что на сайте столичной полиции информация об инциденте отсутствует.

Ранее сообщалось, что было совершено покушение на Сергея Шефира - авто помощника Владимира Зеленского обстреляли на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. В итоге был ранен водитель авто, а сам Шефир не пострадал.