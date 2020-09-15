Под Киевом на газопроводе прогремел мощный взрыв: подробности аварии

Под Киевом произошел взрыв на газопроводе / Фейсбук С.Гулиева

В поселке Чабаны Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу.

В результате произошел мощный выход газа в окружающую среду, сообщили в пресс-службе поселкового совета Чабанов.

Сейчас на месте прорыва установлена заглушка, выход газа прекращен.

"Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции Киевской области, в ночь на вторник, 15 сентября, в поле в районе населенного пункта Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ в Европу.

"В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ в Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет", – пишет Интерфакс-Украина.

Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мега мощного дизельного генератора. Пламя не видно пока", – написал он на своей странице в Facebook.

Позже Омелян добавил, что аварийная служба выехала на место аварии вблизи Хотова. А в 1:17 звук прекратился.

"Совет от аварийной службы газа жителям этого района - перекрыть подачу газа в свои дома на время ликвидации аварии", – написал экс-министр.

Как уточняется в паблике Киев оперативный в Facebook, местные жители заявили, что звук взрыва был похож на падение самолета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе прогремел мощный взрыв. ЧП произошло в микрорайоне Шкодова Гора на территории нефтеперерабатывающего завода.

По словам местных жителей, они услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.