Под Львовом мужчина месяцами прятал труп своей жены ради пенсии

Мужчину обвинили в мошенничестве и предъявили строгое наказание.
Пенсионер в городе Схидница Львовской области несколько месяцев прятал труп гражданской жены дома, чтобы получать ее пенсию.
Как сообщают СМИ, пенсионер около 10 лет жил в гражданском браке с женщиной. Осенью 2020 года она умерла. При этом мужчина решил скрыть это от всех. Труп жены он спрятал в своем доме, где они жили вместе.
Каждый месяц пенсионер снимал с банковской карты пенсию, которая начислялась женщине.
На судебном заседании мужчина свою вину признал и попросил, чтобы его строго не наказывали.
Кроме того, он добровольно вернул в Пенсионный фонд все незаконно присвоенные им деньги.
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В итоге пенсионера признали виновным в мошенничестве и суд постановил наказание в виде лишения свободы на один год.
Однако счел возможным освободить от реального отбывания заключения, установив ему испытательный срок в один год и шесть месяцев.
Пенсии в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял - компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.
- Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.
- Позднее чиновница утверждала, что пенсии в размере как минимум 7 тысяч гривен возможны для будущих поколений украинцев лишь при переходе на накопительную систему.